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14:55, 8 мая 2024Мир

В Италии сообщили о планах НАТО запретить ввод войск на Украину

Corriere della Sera: НАТО готовит документ об отказе от ввода войск на Украину

Фото: Kacper Pempel / Reuters

НАТО на июльском саммите альянса может утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа.

Ключевая фраза, содержащаяся в проекте документа, по данным издания, звучит как «Никаких сапог на земле». Кроме того, на саммите планируют передать председательство в Контактной группе по обороне Украины от главы Пентагона штаб-квартире в Брюсселе.

Отмечается, что стратегия, которую транслируют США, не изменится, но при этом западные лидеры намереваются сменить курс.

Саммит НАТО пройдет в начале июля в Вашингтоне. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже охарактеризовал его как «самый амбициозный» со времен холодной войны. При этом никаких договоренностей о принятии Украины в альянс не ожидается.

Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что президент США Джо Байден выступает против отправки американских войск на Украину. В то же время французский президент Эммануэль Макрон в очередной раз подтвердил намерение отправить на Украину войска. «Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает», — заявил он.

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      Варвара Кошечкина
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