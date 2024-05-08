Дерматолог подсказала способ избавиться от отеков после праздников

Дерматолог Аюпова: баня и пробежка помогут избавиться от отеков после праздников

Из-за нарушения режима питания после праздников на лице и теле могут появиться отеки, предупредила косметолог-дерматовенеролог Татьяна Аюпова. Способ избавиться от них она подсказала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Аюповой, чтобы отечность прошла быстрее надо разгрузить лимфатическую систему и ускорить вывод жидкости из организма. С этой задачей справляется баня, считает дерматолог, особенно если при ее посещении использовать веники. Для лучшего косметического эффекта специалистка посоветовала начинать бить с ног и постепенно подниматься к шее, повторяя естественный путь движения лимфы.

Также избавиться от отеков помогут длительная прогулка или пробежка, отметила Аюпова. Еще одним способом она назвала самомассаж. «Нужно делать самомассаж и разминать шею, чтобы был более активным приток крови к коже и улучшилось лимфатическое движение», — объяснила специалистка.

Кроме того, Аюпова добавила, что после праздников важно вернуться к нормальному питанию — уменьшить или полностью исключить из рациона сладкие и соленые продукты. Первые дни она рекомендовала есть легкие, но насыщенные белком продукты, например мясные супы и бульоны. Кроме того, для борьбы с отечностью важно высыпаться и соблюдать режим, заключила косметолог.

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