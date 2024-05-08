Друга замминистра обороны Иванова оставили под стражей

Московский городской суд оставил под стражей друга замглавы Минобороны Бородина

Московский городской суд оставил под стражей друга задержанного по делу о взятке заместителя министра обороны России Тимура Иванова — бизнесмена Сергея Бородина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Защита Бородина пыталась оспорить решение Басманного районного суда столицы, однако Мосгорсуд оставил его без изменения. В результате бизнесмен будет находиться под стражей до 23 июня. Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

Ранее сообщалось, что Бородин владел 18 компаниями. Сейчас он является владельцем шести компаний, три из которых принадлежат ему полностью.