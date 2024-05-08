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16:29, 8 мая 2024Силовые структуры

Друга замминистра обороны Иванова оставили под стражей

Московский городской суд оставил под стражей друга замглавы Минобороны Бородина

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Московский городской суд оставил под стражей друга задержанного по делу о взятке заместителя министра обороны России Тимура Иванова — бизнесмена Сергея Бородина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Защита Бородина пыталась оспорить решение Басманного районного суда столицы, однако Мосгорсуд оставил его без изменения. В результате бизнесмен будет находиться под стражей до 23 июня. Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

Ранее сообщалось, что Бородин владел 18 компаниями. Сейчас он является владельцем шести компаний, три из которых принадлежат ему полностью.

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