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15:04, 8 мая 2024Путешествия

Единственный КПП на границе России с Грузией закрыли

КПП Верхний Ларс на границе с Грузией закрыли из-за непогоды

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Единственный контрольно-пропускной пункт (КПП) Верхний Ларс — Казбеги на границе России с Грузией закрыли из-за непогоды. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По данным Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, на международной автомагистрали сохраняется высокий риск схода лавин, поэтому там на неопределенный срок запретили проезд любых видов транспорта.

Как уточняет издание, правоохранители не пропускают грузовики, легковые машины и даже пешеходов. Это объяснили тем, что в ущелье лавиноопасно в непосредственной близости от грузинского пропускного пункта Казбеги и до российского Верхнего Ларса.

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Известно, что с грузинской стороны выстроилась очередь до КПП из 600-800 автомобилей. Ситуацию осложняет потепление в горах, из-за которого растет риск схода снега.

В марте туристы из Подмосковья попали в аварию в Северной Осетии. Микроавтобус столкнулся с фурой, из-за чего 11 человек попали в больницу.

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      Мария Борисова
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