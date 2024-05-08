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14:07, 8 мая 2024Экономика

Регистрация электромобилей на Украине выросла в два раза

«УкрАвтопром»: в апреле регистрация электромобилей на Украине выросла в два раза

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В апреле украинский автопарк пополнили более 4,2 тысячи электромобилей, в том числе 17 процентов пришлись на новые машины. Об этом сообщает Telegram-канал «УкрАвтопрома».

Подавляющая часть регистраций пришлась на легковые автомобили — 4141 единица, из которых 707 являются новыми. Самыми популярными среди них стали Volkswagen iD.4, Honda M-NV, Nissan Ariya, BYD Song Plus и MG 4.

Для подержанных автомобилей пятерка выглядит так: Nissan Leaf, Tesla Model 3,Tesla Model Y, Volkswagen e-Golf, Hyundai KONA. Из 79 коммерческих электромобилей новыми оказались 4. Кроме того, в апреле зарегистрирован один новый электробус.

Ранее сообщалось, что в январе в России продали 1617 новых электромобилей, что в 3,9 раза больше, чем годом ранее. При этом эксперты ожидают, что в ближайшее время рост продаж будет стабильным.

Базовый прогноз Strategy Partners предполагает, что к 2033-му в России будут продаваться 340 тысяч электромобилей в год. Однако для этого необходима поддержка производителей и продаж, а также снижение стоимости производства батарей.

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      Платон Щукин
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