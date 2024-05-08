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12:59, 8 мая 2024Спорт

Фитнес-тренер рассказала об опасности занятий спортом на голодный желудок

Фото: Geert Pieters / Unsplash

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о том, чем опасны занятия в спортивном зале на голодный желудок. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, высокоинтенсивные тренировки натощак в спортивном зале могут стать причиной развития нежелательных процессов. «Из-за недостатка углеводов произойдет снижение уровня сахара в крови, что негативно отразится на самочувствии спортсмена. Усилится выработка гормона стресса — кортизола, который разрушает иммунитет и способствует накоплению жира», — заявила Соболь.

Она также назвала категории людей, которым противопоказаны тренировки на голодный желудок. По словам Соболь, это беременные, люди с пониженным артериальным давлением, проблемами с сосудами, сердцем. На голодный желудок также нельзя тренироваться спортсменам с сахарным диабетом и другими эндокринными заболеваниями.

Ранее фитнес-тренер Елена Беляева назвала заболевания, при которых рекомендуется воздержаться от кардиотренировок. По ее словам, это онкология, тяжелые нарушения сердечной деятельности и обострение хронических заболеваний.

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      Алексей Гусев
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