Индейцы оказались под угрозой из-за запрета на поставки урана из России

Индейцы навахо выступили против перевозок урановой руды через резервации

Индейцы племени навахо выступили против транспортировки урановой руды через территории своих резерваций. Об этом сообщает Utah News Dispatch.

Глава племени Буу Ныгрен подписал резолюцию с требованием к президенту Джо Байдену помешать планам крупнейшего в США производителя урана Energy Fuels. Компания намерена перевозить токсичные минералы со своего рудника в Аризоне на завод White Mesa Mill в штате Юта. «Наш народ навахо, земля и вода являются очень ценными для нас, и мы остаемся непоколебимы в своей позиции против урана. (...) Мы вместе посылаем мощный сигнал Вашингтону, чтобы остановить добычу урана на землях Навахо», — говорится в пресс-релизе Буу Ныгрена.

Беспокойства вызваны ростом добычи урана в регионе Четыре Угла, где большую часть населения составляют полуавтономные индейские народы. Коренные американцы видят в этом угрозу собственным жизням, ведь уран — радиоактивный металл. В племени уверены, что урановой руде не место на одних дорогах со школьными автобусами, а маршруты ее транспортировки пролегают в опасной близости к местным общинам.

Закон 2012 года запрещает транспортировку урана в пределах земель навахо, однако ограничения не распространяются на федеральные автомагистрали. В частности, перевозки будут осуществляться по трассе 160, которая проходит через сердце резервации, и трассе 89, захватывающей западную часть резервации Пейдж.

На недовольства племенного правительства в Energy Fuels ответили, что транспортировка урановой руды гораздо безопаснее прочих грузоперевозок, например бензина, пропана, химикатов и токсичных отходов. «Мы глубоко уважаем президента Буу Ван Ныгрена за его усилия по защите народа навахо, его земли, воды и людей. Однако перевозка урановой руды нисколько не угрожает этим ценностям», — заверили в компании.

С 2007 по 2015 год по упомянутым магистралям было провезено 300 тысяч тонн руды, и за все это время на участке не зафиксировали ни одной аварии или случая радиационного облучения. Ископаемые представляют собой куски породы, поэтому в случае аварии просочиться в грунт руда не сможет, а очистка будет проведена просто и быстро. Накануне недалеко от границы между Аризоной и Нью-Мексико на территории резервации с рельсов сошел локомотив с легковоспламеняющимися материалами, что привело к пожару и жертвам среди членов племени. При перевозках руды такой сценарий невозможен, уверяют в Energy Fuels, поскольку горные породы не воспламеняются.

Добыча урана в Юте возобновилась после десятилетнего перерыва в связи с принятием Конгрессом проекта, запрещающего импорт российского урана. Законодатели решили отказаться от закупок этого вида сырья вплоть до 2040 года. Документу для вступления в силу еще нужно пройти утверждение Сенатом и быть подписанным президентом. В случае остановки поставок из России США лишатся трети импортируемого урана.