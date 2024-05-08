Индейцы оказались под угрозой из-за запрета на поставки урана из России
Индейцы племени навахо выступили против транспортировки урановой руды через территории своих резерваций. Об этом сообщает Utah News Dispatch.
Глава племени Буу Ныгрен подписал резолюцию с требованием к президенту Джо Байдену помешать планам крупнейшего в США производителя урана Energy Fuels. Компания намерена перевозить токсичные минералы со своего рудника в Аризоне на завод White Mesa Mill в штате Юта. «Наш народ навахо, земля и вода являются очень ценными для нас, и мы остаемся непоколебимы в своей позиции против урана. (...) Мы вместе посылаем мощный сигнал Вашингтону, чтобы остановить добычу урана на землях Навахо», — говорится в пресс-релизе Буу Ныгрена.
Беспокойства вызваны ростом добычи урана в регионе Четыре Угла, где большую часть населения составляют полуавтономные индейские народы. Коренные американцы видят в этом угрозу собственным жизням, ведь уран — радиоактивный металл. В племени уверены, что урановой руде не место на одних дорогах со школьными автобусами, а маршруты ее транспортировки пролегают в опасной близости к местным общинам.
Закон 2012 года запрещает транспортировку урана в пределах земель навахо, однако ограничения не распространяются на федеральные автомагистрали. В частности, перевозки будут осуществляться по трассе 160, которая проходит через сердце резервации, и трассе 89, захватывающей западную часть резервации Пейдж.
На недовольства племенного правительства в Energy Fuels ответили, что транспортировка урановой руды гораздо безопаснее прочих грузоперевозок, например бензина, пропана, химикатов и токсичных отходов. «Мы глубоко уважаем президента Буу Ван Ныгрена за его усилия по защите народа навахо, его земли, воды и людей. Однако перевозка урановой руды нисколько не угрожает этим ценностям», — заверили в компании.
С 2007 по 2015 год по упомянутым магистралям было провезено 300 тысяч тонн руды, и за все это время на участке не зафиксировали ни одной аварии или случая радиационного облучения. Ископаемые представляют собой куски породы, поэтому в случае аварии просочиться в грунт руда не сможет, а очистка будет проведена просто и быстро. Накануне недалеко от границы между Аризоной и Нью-Мексико на территории резервации с рельсов сошел локомотив с легковоспламеняющимися материалами, что привело к пожару и жертвам среди членов племени. При перевозках руды такой сценарий невозможен, уверяют в Energy Fuels, поскольку горные породы не воспламеняются.
Добыча урана в Юте возобновилась после десятилетнего перерыва в связи с принятием Конгрессом проекта, запрещающего импорт российского урана. Законодатели решили отказаться от закупок этого вида сырья вплоть до 2040 года. Документу для вступления в силу еще нужно пройти утверждение Сенатом и быть подписанным президентом. В случае остановки поставок из России США лишатся трети импортируемого урана.