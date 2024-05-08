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13:45, 8 мая 2024Интернет и СМИ

Сообщения о съемках новых выпусков «Орла и решки» с Ивлеевой опровергли

Телеканал «Пятница!» опроверг сообщения о съемках шоу «Орел и решка» с Ивлеевой

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Телеканал «Пятница!» опроверг сообщения о съемках новых выпусков шоу о путешествиях «Орел и решка» с блогершей и ведущей Анастасией Ивлеевой. Комментарий пресс-службы канала приводит РИА Новости.

«Телеканал "Пятница!" никаких шоу с участием Ивлеевой не планирует... В том числе "Орел и решка"», — заявили в пресс-службе.

7 мая Ивлеева в своем Telegram-канале сообщила, что вернулась к съемкам в «Орле и решке». Подробности она не привела.

Ранее блогерша дала первое интервью после «голой вечеринки». В разговоре с предпринимателем Андреем Третьяковым она пожаловалась на критику, с которой она столкнулась после мероприятия. Также Ивлеева рассказала, что в свой 33-й день рождения поехала в Донбасс, где посетила несколько городов.

«Голая вечеринка» Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе «Мутабор». На мероприятие были приглашены звезды шоу-бизнеса, многие из них пришли на торжество в откровенных нарядах. Фото и видео с вечеринки возмутили общественность. Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей.

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      Евгения Наумова
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