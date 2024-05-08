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12:03, 8 мая 2024Наука и техника

Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту

Китайская автоматическая станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту

Фото: Eduardo Baptista / Reuters

Китайская автоматическая межпланетная станция (АМС) Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту. Об этом со ссылкой на Китайское национальное космическое управление сообщает ТАСС.

АМС вышла на окололунную орбиту в 05:12 по московскому времени, чему предшествовал маневр торможения.

Ракета Long March-5 Y8 с лунной АМС Chang'e-6 стартовала 3 мая в 12:27 по московскому времени с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в Китае.

Цель очередной китайской лунной миссии — доставка до двух килограммов образцов реголита с обратной стороны Луны на Землю. Программа Chang'e-6 рассчитана на 53 дня.

В случае успеха Chang'e-6 станет первой миссией человечества по доставке образцов реголита с обратной стороны Луны.

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      Иван Потапов
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