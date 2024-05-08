Клиентам обанкротившейся криптовалютной биржи пообещали вернуть деньги

MarketWatch: клиентам обанкротившейся криптовалютной биржи FTX вернут деньги

Большинству клиентов обанкротившейся криптовалютной биржи FTX пообещали вернуть деньги. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает издание MarketWatch.

Задолженность обанкротившейся в 2022 году площадки перед кредиторами оценивают в 11,2 миллиарда долларов. Для покрытия долгов ей потребуется 14,6-16,3 миллиарда. Из оставшихся средств клиентам выплатят проценты — около девяти процентов.

Третья по размеру криптовалютная биржа в мире FTX обанкротилась в ноябре 2022 года. FTX назвала причиной краха быстро усугубляющийся кризис ликвидности. Ее бывшего главу, Сэма Банкмана-Фрида приговорили к 25 годам тюремного заключения за присвоение клиентских средств.

Налоговая служба США (IRS) подала иски против обанкротившейся криптобиржи и ее аффилированных лиц на общую сумму почти 44 миллиарда долларов. Требования были оформлены с так называемым административным приоритетом, что дает им преимущество перед претензиями других кредиторов в деле о банкротстве.

