Командир Иблаев: мобилизованных ВСУ расстреливают заградотряды СБУ

Заградотряды Службы безопасности Украины (СБУ) расстреливают мобилизованных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в случае попытки отступить. Об этом РИА Новости сообщил командир батальона «Юг» гвардии майор Мусса Иблаев.

«Если они попятятся назад, то к ним будет принята высшая мера наказания — это расстрел, и не только они пострадают, но и их домашние, семьи пострадают. Им проще умереть здесь, от нашего оружия, чем от своих», — рассказал российский военный.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России с помощью артиллерии успешно предотвратили перегруппировку ВСУ, а также поразили пехоту противника, пытавшуюся высадиться на левом берегу Днепра. Помимо этого, войска активно уничтожали украинские FPV-дроны.