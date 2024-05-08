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06:44, 8 мая 2024Бывший СССР

Командир рассказал о расстрелах мобилизованных ВСУ заградотрядами

Командир Иблаев: мобилизованных ВСУ расстреливают заградотряды СБУ

Фото: Stringer / Reuters

Заградотряды Службы безопасности Украины (СБУ) расстреливают мобилизованных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в случае попытки отступить. Об этом РИА Новости сообщил командир батальона «Юг» гвардии майор Мусса Иблаев.

«Если они попятятся назад, то к ним будет принята высшая мера наказания — это расстрел, и не только они пострадают, но и их домашние, семьи пострадают. Им проще умереть здесь, от нашего оружия, чем от своих», — рассказал российский военный.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России с помощью артиллерии успешно предотвратили перегруппировку ВСУ, а также поразили пехоту противника, пытавшуюся высадиться на левом берегу Днепра. Помимо этого, войска активно уничтожали украинские FPV-дроны.

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      Маргарита Пименова
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