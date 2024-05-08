Криптобиржа Beribit предложила обманутым вкладчикам соглашение

Криптобиржа Beribit предложила вкладчикам заключить соглашение о выплатах

Криптобиржа Beribit предложила обманутым вкладчикам заключить соглашение о выплате денег на ее условиях. «360.ru» публикует выдержки из соответствующего документа.

Команда Beribit сообщила, что в конце апреля на бирже сменился совет директоров, а до этого был проведен аудит клиентских аккаунтов. Проверка выявила критические нарушения, допущенные предыдущим руководством.

Представители биржи отметили, что сейчас вкладчики не смогут вывести в полном объеме свои денежные средства, которые были внесены до смены руководства площадки. Кроме того, команда Beribit извинилась за причиненные неудобства.

«20 процентов от вашего торгового баланса мы выплатим наличными в течение трех рабочих дней с даты подписания этого соглашения. Остаток 80 процентов биржа выплатит вам только за счет нулевых торговых комиссий на платформе Beribit», — говорится в проекте документа. Уточняется, что указанные 80 процентов баланса вкладчики не смогут вывести с платформы.

28 апреля Beribit выплатила в общей сложности 32 миллиона рублей 41 обманутому криптоинвестору. До этого недовольные клиенты штурмовали один из офисов компании, расположенный в Хохловском переулке, и требовали вернуть вложенные ими деньги. Вкладчики сообщили, что сотрудники криптобиржи распылили перцовый баллончик в собравшихся у офиса людей.