Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:04, 8 мая 2024Экономика

Криптобиржа Beribit предложила обманутым вкладчикам соглашение

Криптобиржа Beribit предложила вкладчикам заключить соглашение о выплатах

Фото: Sajad Nori / Unsplash

Криптобиржа Beribit предложила обманутым вкладчикам заключить соглашение о выплате денег на ее условиях. «360.ru» публикует выдержки из соответствующего документа.

Команда Beribit сообщила, что в конце апреля на бирже сменился совет директоров, а до этого был проведен аудит клиентских аккаунтов. Проверка выявила критические нарушения, допущенные предыдущим руководством.

Представители биржи отметили, что сейчас вкладчики не смогут вывести в полном объеме свои денежные средства, которые были внесены до смены руководства площадки. Кроме того, команда Beribit извинилась за причиненные неудобства.

«20 процентов от вашего торгового баланса мы выплатим наличными в течение трех рабочих дней с даты подписания этого соглашения. Остаток 80 процентов биржа выплатит вам только за счет нулевых торговых комиссий на платформе Beribit», — говорится в проекте документа. Уточняется, что указанные 80 процентов баланса вкладчики не смогут вывести с платформы.

28 апреля Beribit выплатила в общей сложности 32 миллиона рублей 41 обманутому криптоинвестору. До этого недовольные клиенты штурмовали один из офисов компании, расположенный в Хохловском переулке, и требовали вернуть вложенные ими деньги. Вкладчики сообщили, что сотрудники криптобиржи распылили перцовый баллончик в собравшихся у офиса людей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Армения отказалась платить взнос в ОДКБ. Пашинян заявлял, что участие Еревана в организации заморожено

      Бандиты жестоко расправились с 23-летней королевой красоты. Как ее погубила фотография осьминога?

      Почти два миллиона москвичей сходили на субботники

      Врач раскрыла надежный способ профилактики деменции

      Захарова прокомментировала отказы россиянам во въезде в Мексику

      Жители Орска обратились к Путину из-за выплат после наводнения

      Google представила смартфон со встроенной нейросетью

      Эрдоган усомнился в эффективности мирных инициатив по Украине без участия России

      Психолог дала совет по поиску мотивации в жизни

      Россиянин неделю искал расчлененную им невесту вместе с волонтерами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше