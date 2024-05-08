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11:53, 8 мая 2024Экономика

Крупный продавец электроники начал массовые сокращения

Магазины электроники «Ситилинк» начали массовые сокращения из-за падения выручки

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Российская сеть «Ситилинк» начала массовые сокращения персонала. Об этом со ссылкой на сотрудников компаниисообщает газета «Ведомости».

Крупный продавец, входящий в ГК «Мерлион», начал увольнять сотрудников и объединять отдельные подразделения с дистрибутором электроники и бытовой техники Merlion. Сперва сократили работавших на аутсорсе IT-специалистов, после чего сократили кол-центр и команду поддержки сайта и внутренних систем. По словам сотрудника сети магазинов, в конце 2023 года под сокращение попали целые отделы, причем многим предлагали уволиться одним днем без положенной выплаты трех окладов и даже отпускных.

В компании объясняют этот процесс падением выручки и прибыли. Некоторым работникам говорят о финансовых трудностях, наступлении трудных времен, падении продаж и сокращении ассортимента.

«Компания — живой организм, функционал и динамика подбора специалистов выстраиваются под цели и задачи бизнеса. Закрытие торговых точек в результате естественной убыли также влияет на процесс текучки кадров», — пояснили сокращения представители ретейлера.

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По мнению гендиректора аналитического агентства «Infoline-аналитика» Михаила Бурмистрова, сокращения в «Ситилинке» связаны с уменьшением количества розничных магазинов и, возможно, с оптимизацией бизнес-процессов. Компания испытывает сложности с расширением клиентской базы и ассортимента, предположил начальник аналитического отдела ИК «Риком-траст» Олег Абелев. У сети плохо поставлена дистрибуция отдельных видов товаров, и она не может конкурировать с маркетплейсами, добавил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Ранее стало известно, что ушедший из России американский производитель спортивной одежды и обуви Nike может уволить около 1600 сотрудников. Массовые сокращения затронут примерно два процента всего персонала фирмы в попытке сократить расходы. Генеральный директор бренда Джон Донахью сообщил, что компания собирается увеличить инвестиции в такие категории, как одежда для бега, женская одежда и бренд Jordan.

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      Вячеслав Агапов
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