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14:55, 8 мая 2024Наука и техника

Обнаружено новое свойство света

ACS Nano: обнаружен новый способ взаимодействия света с материей

Фото: Unsplash

Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне (США) и Казанского федерального университета обнаружили новый способ взаимодействия света с материей. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Nano.

Было определено, что фотоны обладают свойством приобретать в кремнии значительный импульс, аналогичный импульсу электронов в твердых материалах, когда они ограничены пространствами нанометрового масштаба. Хотя использованию кремния в оптоэлектронике препятствуют плохие оптические свойства, пористый и наноструктурированный кремний может производить обнаруживаемый свет после воздействия видимого излучения.

Для своих экспериментов исследователи изготовили в своей лаборатории образцы кремниевого стекла, прозрачность которых варьировалась от аморфной до кристаллической. Они подвергли кремниевую пленку толщиной 300 нанометров воздействию сильно сфокусированного лазерного луча.

В районах, где температура не превышала 500 градусов по Цельсию, процедура приводила к образованию однородного стекла. В областях, где температура превышала 500 градусов, образовывалось гетерогенное полупроводниковое стекло. Эта «пленка из легкого вспененного материала» позволила исследователям наблюдать, как электронные, оптические и тепловые свойства изменяются в нанометровом масштабе.

Результаты показали, что согласование импульсов электрона и фотона усиливало взаимодействие, что ранее наблюдалось лишь в случае гамма-фотонов высокой энергии в классическом комптоновском рассеянии (рассеяние фотона заряженной частицей, обычно электроном).

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      Александр Еникеев
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