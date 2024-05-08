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11:25, 8 мая 2024Бывший СССР

На Украине Коломойскому предъявили еще одно обвинение

Офис Генпрокурора Украины обвинил Коломойского в организации заказного убийства

Фото: Efrem Lukatsky / АР

Бывшему губернатору Днепропетровской области, олигарху Игорю Коломойскому (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предъявили еще одно обвинение. Офис Генпрокурора Украины обвинил его в организации заказного убийства, сообщила пресс-служба ведомства.

«Известному бизнесмену (…) сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления, связанного с организацией заказного убийства», — говорится в публикации. По версии следствия, мотивом подозреваемого стала личная месть.

Олигарх заказал убийство директора одной из юридических компаний, потому что он не выполнил требования по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания, отметили в Офисе Генпрокурора Украины. Как утверждают в ведомстве, бизнесмен привлек членов банды, специализировавшейся на тяжких преступлениях, говорится в заявлении офиса.

Отмечается, что участники группировки напали на директора и нанесли ему удары ножом. Как уточняется, преступление не было доведено до конца.

Ранее Коломойскому предъявили обвинение в завладении средствами «ПриватБанка» на сумму более 9,2 миллиарда гривен. Кроме того, его подозревают в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.

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      Кристина Есикова
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