На Украине сообщили о серьезном повреждении нескольких ТЭС
ДТЭК: после взрывов на Украине были серьезно повреждены три ТЭС
После взрывов на Украине серьезные повреждения получили теплоэлектростанции (ТЭС) украинской энергетической компании ДТЭК. Об этом организация сообщила в Telegram.
По данным ДТЭК, всего оказались повреждены три электростанции. При этом компания не уточнила, какие конкретно объекты пострадали.
«Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий», — говорится в сообщении организации.
Ранее в сети появились сообщения о попаданиях снарядов в Славянскую ТЭС в Николаевке. Подробности случившегося приведены не были.