На Украине сообщили о серьезном повреждении нескольких ТЭС

ДТЭК: после взрывов на Украине были серьезно повреждены три ТЭС

После взрывов на Украине серьезные повреждения получили теплоэлектростанции (ТЭС) украинской энергетической компании ДТЭК. Об этом организация сообщила в Telegram.

По данным ДТЭК, всего оказались повреждены три электростанции. При этом компания не уточнила, какие конкретно объекты пострадали.

«Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий», — говорится в сообщении организации.

Ранее в сети появились сообщения о попаданиях снарядов в Славянскую ТЭС в Николаевке. Подробности случившегося приведены не были.