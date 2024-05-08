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10:10, 8 мая 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о серьезном повреждении нескольких ТЭС

ДТЭК: после взрывов на Украине были серьезно повреждены три ТЭС

Фото: Roman Baluk / Reuters

После взрывов на Украине серьезные повреждения получили теплоэлектростанции (ТЭС) украинской энергетической компании ДТЭК. Об этом организация сообщила в Telegram.

По данным ДТЭК, всего оказались повреждены три электростанции. При этом компания не уточнила, какие конкретно объекты пострадали.

«Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий», — говорится в сообщении организации.

Ранее в сети появились сообщения о попаданиях снарядов в Славянскую ТЭС в Николаевке. Подробности случившегося приведены не были.

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      Александр Курбатов
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