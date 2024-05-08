В России оценили надежность союза с Китаем

Депутат Чепа: союз России и Китая надежен, поскольку выгоден обеим сторонам

Союз России и Китая надежен, поскольку выгоден обеим сторонам, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также объяснил, что цель визита главы КНР Си Цзиньпина в европейские страны — высказаться об угрозах мировой безопасности.

«Я думаю, что опасения относительно наших отношений с Китаем напрасны. Эта страна всегда отстаивала свои национальные интересы, а они сегодня полностью совпадают с той политической линией, которой придерживается наша страна. Мы действуем в одном векторе, выгодном для обеих сторон», — считает политик.

По мнению Чепы, главная задача турне Си Цзиньпина по Европе — высказать свою точку зрения относительно угроз миру.

«То, куда сегодня идет коллективный Запад, угрожает не только России и Китаю, но и миру в целом. Он хочет высказать эту точку зрения. Запад пытается склонить Китай к себе, вбить клин между нами, но это у него не получается», — заключил депутат.

Ранее Си Цзиньпин во время двухдневного визита во Францию возмутился тем, что страны Запада критикуют Пекин за тесные связи с Москвой во время конфликта на Украине.