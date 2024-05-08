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14:21, 8 мая 2024Наука и техника

Раскрыто назначение российской ядерной установки для лунной станции

Военный эксперт Леонков: российская ядерная установка поможет в освоении космоса

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российская ядерная установка для лунной станции с Китаем позволит быстрее освоить спутник Земли, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Алексей Леонков. Он также подчеркнул, что речь не идет о милитаризации космоса.

«Первый российский образец уже отработал на Луне. Он входил в комплект китайского лунохода, который исследовал обратную сторону спутника. Помогла российская энергетическая ядерная установка. Теперь будет продолжение. Возможно, такие установки станут основой лунных баз, сначала автоматических, потом обитаемых», — считает Леонков.

Такие базы, как объяснил собеседник «Ленты.ру», нужны для освоения и колонизации космоса. В частности, с комплекса на Луне можно было бы запускать пилотируемые корабли к рубежам солнечной системы более дешевым способом.

«Военное использование не рассматривается, потому что мы против милитаризации космоса, Россия об этом говорила неоднократно», — подчеркнул военный эксперт.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что разработка ядерной энергетической установки для совместной с Китаем лунной станции уже началась.

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      Наталия Белова
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