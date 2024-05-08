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14:15, 8 мая 2024Наука и техника

Обнаружен взрывающийся рентгеном пульсар

arXiv: обнаружен быстро вращающийся пульсар с рентгеновскими всплесками

Изображение: Molkov et al., 2024 / phys.org

Астрономы с помощью космической обсерватории «Спектр-РГ» обнаружили взрывающийся пульсар, который получил обозначение SRGA J144459.2-604207 (SRGA J1444). Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Рентгеновские пульсары демонстрируют строгие периодические изменения интенсивности рентгеновского излучения, которые могут составлять доли секунды. К особому типу этих пульсаров относятся аккрецирующие миллисекундные рентгеновские пульсары (AMXP), у которых быстрая скорость вращения связана с длительным переносом массы через аккреционный диск.

Наблюдения показали, что SRGA J1444 — это новый аккрецирующий миллисекундный пульсар с периодом вращения 447,8 герца, демонстрирующий регулярные рентгеновские всплески I типа. Его масса составляет 1,4 массы Солнца, а масса звезды-компаньона составляет не менее 0,25 массы Солнца. Система имеет круговую орбиту с периодом около 5,2 часа и, по оценкам, расположена на расстоянии примерно 27-35 тысяч световых лет от Земли.

Было зарегистрировано 19 термоядерных рентгеновских всплесков, при этом все из них имеют схожую форму и профиль энергии и не несут никаких признаков расширения радиуса фотосферы. Частота всплесков снижалась линейно примерно от одной за 1,6 часа в начале наблюдений до примерно одной за 2,2 часа в конце, при этом энерговыделение оставалось примерно на том же уровне.

Спектральная эволюция SRGA J1444 во время вспышки позволяет предположить, что нейтронная звезда имеет радиус около 11-12 километров. Были также обнаружены пульсации во время всплесков SRGA J1444, однако авторам не удалось найти простую физическую модель, объясняющую профили импульсов.

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      Александр Еникеев
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