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10:27, 8 мая 2024Силовые структуры

Обвиняемую в хищениях россиянку вернули на родину из Черногории

Генпрокуратура: Черногория выдала россиянку Абрамову, обвиняемую в хищениях

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Черногория экстрадировала гражданку России Ольгу Абрамову, обвиняемую на родине в хищении путем мошенничества 1,8 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе российской Генпрокуратуры.

Женщина будет доставлена в Россию самолетом транзитом через Турцию. Ей также вменяется фальсификация документов по гражданским и арбитражным делам.

По данным российских следователей, Абрамова с сообщниками с 2020 по 2023 годы участвовала в хищении денежных средств у коммерческой организации. Она, в частности, вела юридическое сопровождение, готовила поддельные документы, вследствие чего фирма обанкротилась, а участники преступной схемы незаконно затребовали с нее 100 миллионов рублей. В итоге компания стала неплатежеспособна.

Ущерб от действий Абрамовой следствие оценивает в 1,8 миллиона рублей, уточнила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк. Фигурантка дела скрылась от следствия, суд выдал санкцию на ее заочный арест. При содействии Интерпола МВД России Абрамову привезут в Москву.

Власти Черногории, где ее задержали в связи с объявлением в международный розыск, в декабре 2023 года удовлетворили запрос Генпрокуратуры о ее выдаче.

4 апреля сообщалось, что россиянина Андрея Гриценко, обвиненного в вымогательстве 200 миллионов рублей, экстрадировали из Турции.

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      Любовь Ширижик
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