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15:05, 8 мая 2024Спорт

Олимпийский чемпион по боксу заявил о желании дебютировать в кулачных боях

Чемпион ОИ по боксу Тищенко заявил о желании дебютировать в кулачных боях

Фото: Мария Плотникова / Коммерсантъ

Российский боксер Евгений Тищенко заявил о желании дебютировать в кулачных боях. Его слова приводит «Матч ТВ».

По словам спортсмена, он смотрит все турниры по этому виду спорта. «Я готов выйти с любым, все медийные имена, и тем более я сам очень интересный, зрелищный боец. Очень многие захотят, чтобы мне снесли голову, но они не понимают, какой яркий камбэк их здесь ждет», — заявил Тищенко.

Россиянин стал победителем Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 91 килограмма. Он также является чемпионом мира в том же весе. В профессиональной карьере Тищенко провел 14 боев, в которых одержал 13 побед и потерпел одно поражение.

Ранее основатель промоушена Top Dog Данил Алеев заявил, что риск летального исхода в боксе выше, чем в кулачных боях. «У нас бойцы получают больше мелких наружных травм, чем тяжелых внутренних», — отметил он.

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      Алексей Гусев
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