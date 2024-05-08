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03:17, 8 мая 2024Мир

Более десяти солдат пострадали на учениях НАТО во время прыжка с парашютами

В Швеции 11 солдат пострадали на учениях НАТО во время прыжка с парашютами

Фото: RS / CLH / Reuters

Более десяти солдат пострадали во время учений НАТО в Швеции в результате прыжков с парашютами. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

Инцидент произошел в населенном пункте Скиллингарид в провинции Смоланд. По данным издания, пострадали военные из США, Венгрии и Италии. В общей сложности ранения получили одиннадцать человек. Уточняется, что солдаты получили переломы и раны, однако их жизни ничего не угрожает. Девять пострадавших эвакуировали вертолетом.

Во время учений прыжки с парашютами совершили от 600 до 800 солдат НАТО. Отмечается, что по оценкам США, на таких учениях происходит от 6 до 19 травм подобного рода.

9 мая масштабные военные учения Swift Response 2024 начнутся в Молдавии.

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      Марина Совина
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