Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:31, 8 мая 2024Забота о себе

Парам подсказали неожиданные способы чаще заниматься сексом

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Секс-коуч Мария Фрейя считает, что многие пары, которые находятся в долгих отношениях, безуспешно стараются улучшить интимную жизнь и чаще заниматься сексом. Неожиданные способы достичь этой цели она назвала Daily Mail.

Фрейя подчеркнула, что простые советы, такие как чаще обниматься, целоваться при встрече, разговаривать о сексе и пробовать что-то новое в постели, несомненно, работают. Однако вместе с этим она предложила попробовать и менее очевидные способы. К примеру, она призвала чаще посещать спортзал. По ее мнению, этот способ эффективный, так как подтянутое тело дает ощущение привлекательности, кроме того улучшается общее состояние здоровья и настроение.

Женщинам с низким либидо секс-коуч порекомендовала нюхать несвежие рубашки партнера. Она уточнила, что делать это можно во время объятий, когда возлюбленный возвращается домой после работы или тренировки. «Мы очень чувствительны к феромонам в поте нашего партнера, возможно, женщины эволюционировали таким образом, что запах мужчины может вызвать всплеск либидо», — заявила Фрейя.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Кроме того, эксперт посоветовала отказаться от традиционных свиданий, которые непременно включают ужин. Она убеждена, что трапеза вызывает лишь чувство насыщения и сонливости. Чтобы разбудить страсть, она посоветовала вечером вместе почитать эротический роман, сходить на урок танго или в спа-салон. «Время, проведенное вместе в расслабляющей обстановке, может иметь огромный эффект, усиливающий близость», — считает коуч.

Ранее сексолог Лоуренс Сигел заявил, что секс без проникновения помогает разнообразить интимную жизнь и сделать секс ярче. Он объяснил, что подобные рамки заставляют партнеров включать фантазию и пробовать что-то новое.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      США обеспокоились данными о попытке покушения на Зеленского. Что заявили в Белом доме?

      На российского «гееборца» составили протокол за критику военнослужащих

      В Кировоградской области Украины сообщили о повреждении инфраструктуры

      В ЛНР раскрыли цель тайного вывоза тел бойцов ВСУ из Часова Яра

      В МВФ рассказали о разделении мира на три блока

      В США заявили о превосходстве России по количеству боеприпасов

      В Госдуме предложили перенести шествие «Бессмертного полка»

      Во Львовской области Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры

      Россиянин послушал рассуждения девушки о жизни и поджег ее

      В США призвали руководство пойти на риски ради Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше