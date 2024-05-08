Парам подсказали неожиданные способы чаще заниматься сексом

Секс-коуч Мария Фрейя считает, что многие пары, которые находятся в долгих отношениях, безуспешно стараются улучшить интимную жизнь и чаще заниматься сексом. Неожиданные способы достичь этой цели она назвала Daily Mail.

Фрейя подчеркнула, что простые советы, такие как чаще обниматься, целоваться при встрече, разговаривать о сексе и пробовать что-то новое в постели, несомненно, работают. Однако вместе с этим она предложила попробовать и менее очевидные способы. К примеру, она призвала чаще посещать спортзал. По ее мнению, этот способ эффективный, так как подтянутое тело дает ощущение привлекательности, кроме того улучшается общее состояние здоровья и настроение.

Женщинам с низким либидо секс-коуч порекомендовала нюхать несвежие рубашки партнера. Она уточнила, что делать это можно во время объятий, когда возлюбленный возвращается домой после работы или тренировки. «Мы очень чувствительны к феромонам в поте нашего партнера, возможно, женщины эволюционировали таким образом, что запах мужчины может вызвать всплеск либидо», — заявила Фрейя.

Кроме того, эксперт посоветовала отказаться от традиционных свиданий, которые непременно включают ужин. Она убеждена, что трапеза вызывает лишь чувство насыщения и сонливости. Чтобы разбудить страсть, она посоветовала вечером вместе почитать эротический роман, сходить на урок танго или в спа-салон. «Время, проведенное вместе в расслабляющей обстановке, может иметь огромный эффект, усиливающий близость», — считает коуч.

Ранее сексолог Лоуренс Сигел заявил, что секс без проникновения помогает разнообразить интимную жизнь и сделать секс ярче. Он объяснил, что подобные рамки заставляют партнеров включать фантазию и пробовать что-то новое.