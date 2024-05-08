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18:31, 8 мая 2024Россия

Пожар в пять тысяч «квадратов» вспыхнул на стратегическом объекте России

МЧС: в Петропавловске-Камчатском вспыхнул пожар на территории морского вокзала
СюжетПожары в России

Фото: МЧС России

В Петропавловске-Камчатском на территории морского вокзала вспыхнул пожар площадью пять тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России, заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

По данным спасательной службы, огонь вспыхнул в строящемся ангаре. «Предварительно, пострадавших нет», — добавили в МЧС. В тушении участвуют 55 пожарных и 15 единиц спецтехники.

Морской вокзал в Петропавловске-Камчатском расположен близ городского порта и так же, как и порт, имеет стратегическое значение — на территории объекта размещена таможня, а также пункт контроля для пересекающих госграницу России.

Ранее появилось видео тушения мощного пожара на нефтебазе в Луганской народной республике после обстрела Вооруженных сил Украины.

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      Марк Леонов
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