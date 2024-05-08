Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:12, 8 мая 2024Россия

В России назвали возможными масштабные провокации ВСУ на 9 Мая

Сенатор Карасин назвал возможными масштабные провокации ВСУ на 9 Мая
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин допустил масштабные провокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 9 Мая. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Меры безопасности у нас в дни национальных праздников, особенно в святой День Победы, всегда усилены. Неонацистская логика киевского режима такова, что исключать провокаций, причем масштабных: нанесение персональных ударов, террористических актов, нельзя», — заявил Карасин.

По словам политика, свидетельством политики Киева уже являются удары по приграничным российским территориям.

«Более того, они бьют и по более далеким областям и субъектам Российской Федерации. Поэтому исключать ничего нельзя, но я уверен, что меры безопасности будут приняты повышенные», — заключил он.

Материалы по теме:
«Надо бить жестко». Кадыров призвал взять Одессу и Харьков в мае и обещал «приятные изменения» после Дня Победы
«Надо бить жестко». Кадыров призвал взять Одессу и Харьков в мае и обещал «приятные изменения» после Дня Победы
7 мая 2024
«Украина может оказаться в ужасной ситуации» США и ЕС обещают Киеву многомиллиардную помощь. На что потратят эти деньги?
«Украина может оказаться в ужасной ситуации»США и ЕС обещают Киеву многомиллиардную помощь. На что потратят эти деньги?
22 марта 2024

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров после инаугурации президента России Владимира Путина высказался о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, после Дня Победы, 9 мая, Россию ждут хорошие и приятные изменения.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      США объявили награду 10 миллионов долларов за сведения о россиянине Хорошеве. Кого еще из русских хакеров ищут в США?

      Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в России

      Родившая от женатого мужчины женщина получила странное предложение от его жены

      В России заметили рост спроса на представителей необычной профессии

      В российском регионе частично ввели режим ЧС

      Командир рассказал о расстрелах мобилизованных ВСУ заградотрядами

      Microsoft создаст ИИ с 500 миллиардами параметров

      Российские военные поздравили ветеранов с Днем Победы залпом по позициям ВСУ

      США объявили награду за русского хакера из LockBit

      Власти Германии задержали подозреваемого в убийстве россиянок в Турции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше