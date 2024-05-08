В России назвали возможными масштабные провокации ВСУ на 9 Мая

Сенатор Карасин назвал возможными масштабные провокации ВСУ на 9 Мая

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин допустил масштабные провокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 9 Мая. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Меры безопасности у нас в дни национальных праздников, особенно в святой День Победы, всегда усилены. Неонацистская логика киевского режима такова, что исключать провокаций, причем масштабных: нанесение персональных ударов, террористических актов, нельзя», — заявил Карасин.

По словам политика, свидетельством политики Киева уже являются удары по приграничным российским территориям.

«Более того, они бьют и по более далеким областям и субъектам Российской Федерации. Поэтому исключать ничего нельзя, но я уверен, что меры безопасности будут приняты повышенные», — заключил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров после инаугурации президента России Владимира Путина высказался о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, после Дня Победы, 9 мая, Россию ждут хорошие и приятные изменения.