Раскрыт срок согласования нового пакета антироссийских санкций

EUobserver: ЕС намерен согласовать 14-й пакет антироссийских санкций до июля

Члены Европейского союза (ЕС) намерены согласовать новый, 14-й пакет антироссийских санкций до июля. Об этом со ссылкой на проект документа сообщает EUobserver.

Согласно публикации, в рамках нового пакета ЕС внесет еще 52 российские и иностранные компании в список фирм, подозреваемых в торговле продукцией, попадающих под санкционный запрет. Помимо этого, ЕС запретит европейским партиям, некоммерческим организациям и СМИ получение финансирование из российских источников.

При этом документ не содержит в себе запрета на запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), ядерного топлива и алюминия, а также какие-либо ограничения на передвижение российских дипломатов по территории ЕС.

Ранее Financial Times со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что 14-й пакет санкций против России будет скорее «техническим и не очень существенным» из-за трудностей, с которыми столкнулся Евросоюз в поиске консенсуса. По данным издания, новый проект еще может измениться в ходе дальнейших обсуждений.