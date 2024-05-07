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08:09, 7 мая 2024Мир

Новый пакет антироссийских санкций назвали «техническим и не очень существенным»

FT: 14-й пакет санкций против России будет «техническим и не очень существенным»

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Новый 14-й пакет санкций против России будет скорее «техническим и не очень существенным» из-за трудностей, с которыми столкнулся Евросоюз в поиске консенсуса. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на европейский дипломатический источник.

«На наш взгляд, это не очень сильный пакет», — рассказал дипломат на условиях анонимности.

Пока остается неизвестным, когда ЕС примет новые ограничения, так как предыдущие санкции требовали длительных переговоров. По данным издания, новый проект еще может измениться в ходе дальнейших обсуждений.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что ЕС рассмотрит включение в 14-й пакет санкций запрета на финансирование Россией европейских политических партий и аналитических центров.

Кроме того, обсуждаемые Евросоюзом новые антироссийские санкции предполагают запрет на импорт российского гелия, ужесточение ограничений на экспорт марганцевой руды и других редкоземельных компонентов, а также запрет на доступ в порт примерно 11 кораблям, «подозреваемым в содействии военным усилиям России».

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      Лина Пивоварова
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