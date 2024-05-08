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17:27, 8 мая 2024Мир

Раскрыта причина занятости Байдена и Харрис по средам

NYT: занятость Байдена и Харрис по средам связана с отдыхом Трампа от суда
Джо Байден и Камала Харрис

Джо Байден и Камала Харрис. Фото: Joshua Roberts / Reuters

Занятость президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис по средам связана с отдыхом кандидата на должность главы государства Дональда Трампа от заседаний суда, где он проводит большую часть времени в остальные дни недели. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Что такого особенного в средах? Отчасти бурная активность и поездки Байдена и Харрис в середине недели связаны с тем, что суд Манхэттена делает перерыв по средам, в результате чего у бывшего президента Трампа остается только этот день и выходные для ведения предвыборной кампании», — пишет издание.

Таким образом, Байден старается привлечь на себя все внимание общественности по средам. 24 апреля президент подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину и другие государства, на сумму 95,3 миллиарда долларов. 8 мая Байден выступит с речью о своей экономической программе, а его заместитель выскажется об абортах, чтобы вызвать интерес к себе со стороны американской публики.

По словам советников Байдена, это делается намеренно для того, чтобы подавляющее большинство новостей о Трампе касалось его судебных разбирательств. Так действующий президент пытается привлечь на свою сторону колеблющиеся штаты, которые пока не определились, за кого из кандидатов проголосовать на осенних президентских выборах.

В апреле телеканал CNN провел с компанией SSRS совместный опрос, который продемонстрировал сохранение Трампом преимущества над Байденом в предвыборной гонке.

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      Лина Пивоварова
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