Разбогатевшие в пандемию компании потеряли треть своей рыночной стоимости

FT: разбогатевшие в пандемию компании за три года потеряли $ 1,5 трлн стоимости

Разбогатевшие во время пандемии коронавируса компании потеряли за три года более трети своей рыночной стоимости. Газета Financial Times проанализировала фирмы с капитализацией более 10 миллиардов долларов, чьи акции показали наиболее значительный рост в 2020 году.

Пятьдесят компаний суммарно потеряли около 1,5 триллиона долларов стоимости, заключили эксперты. Заметнее всего подешевела американская Zoom Video Communications (разработчик программ для видео-конференц-звонков). После роста более чем в пять раз, ее акции стали дешевле на 80 процентов (минус 77 миллиардов долларов капитализации).

Бумаги RingCentral (облачные решения для бизнеса) рухнули в цене примерно в 10 раз, а акции Peloton Interactive (производитель тренажеров для занятий спортом дома) упали на 97 процентов, или более 97 процентов капитализации. Котировки автопроизводителя Tesla в 2020 году взлетели почти в девять раз, однако затем капитализация компании сократилась с 669 до 589 миллиарда долларов.

Значительные снижения рыночной стоимость отмечаются также среди представителей сферы интернет-торговли (Shopify, JD.com и Chewy) и производителей вакцин (Pfizer). Только 7 из 50 компаний-«бенефициаров» пандемии за последние три года нарастили свою капитализацию: китайский автопроизводитель BYD, группа кибербезопасности CrowdStrike, компании-разработчики программного обеспечения The Trade Desk и Datadog, оператор связи T-Mobile, китайская технологическая компания CATL и латиноамериканская площадка онлайн-торговли Mercado Libre.

В марте Tesla опустилась на 11-ю строчку в списке крупнейших по капитализации компаний США с результатом в 562,24 миллиарда долларов. Компания Илона Маска уступила 10-е место компании Visa, занимающейся предоставлением услуг платежных операций. В тройке самых дорогих компаний США оказались технологические гиганты — Miscrosoft (2,98 триллиона долларов), Apple (2,62 триллиона) и Nvidia (2,21 триллиона).

