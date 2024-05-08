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07:06, 8 мая 2024Забота о себе

Родившая от женатого мужчины женщина получила странное предложение от его жены

Фото: Aditya Romansa / Unsplash

Женщина, родившая ребенка от женатого мужчины и решившая растить его одна, недавно получила неожиданное предложение от бывшей супруги своего экс-любовника. Своей историей она поделилась на Reddit.

По словам 26-летней женщины, в начале отношений с мужчиной, который стал отцом ее ребенка, она не знала, что ее любовник женат. Через месяц он признался, что у него есть супруга, но заявил, что его брак — формальность. Мужчина уверял, что женат лишь по документам и что он ждет, пока подрастут дети, чтобы развестись.

«Я подсела на его внимание, прекрасный секс, все места, куда он меня водил. Чувствовала себя особенной. Такая наивная», — вспоминает девушка.

Когда автор поста случайно забеременела, она обрадовалась, однако мужчина настаивал на аборте. Тогда героиня истории решила растить ребенка одна, не требуя алиментов. «Сначала он пытался уговорить меня на аборт по-хорошему. Когда я не сдалась, наговорил ужасных вещей и потребовал, чтобы я забыла его имя и не показывалась на глаза», — отметила она.

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Спустя два года после рождения ребенка с женщиной связалась жена ее бывшего любовника. Она заявила, что развелась с ним шесть месяцев назад, и пригласила девушку и ее сына познакомиться с их детьми. Позже жена объяснила, что мужчина попал в аварию два месяца назад и с трудом восстанавливается. «Авария его потрясла. Он сказал ей, что сожалеет, что так поступил с сыном, не воспитывал его, не обеспечивал», — рассказывает автор поста.

В комментариях женщину призвали быть осторожнее: многие обратили внимание на то, что она не знает истинных намерений, с которыми к ней обратилась бывшая жена. Некоторые также отметили, что, если отец ребенка действительно хочет познакомиться и общаться с сыном, ему нужно самому выйти с ней на связь и начать выплачивать алименты.

Ранее 40-летняя отчаявшаяся найти любовь женщина обратилась за советом к эксперту по отношениям Эбигейл Ван Бюрен. Ван Бюрен посоветовала знакомиться с кандидатами в интернете.

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      Александра Лисица
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