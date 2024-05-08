Росгвардия показала видео произошедшей драки со стрельбой у ресторана

В Москве задержаны двое мужчин, участвовавших в драке со стрельбой у ресторана

Росгвардия показала видео, на котором группа мужчин устроила драку со стрельбой у станции метро «Чеховская» в Москве. Запись предоставлена «Ленте.ру» пресс-службой ведомства.

По данным правоохранителей, удалось задержать двоих участников потасовки. Это 28-летний москвич и 37-летний житель Курской области.

В первой части видео показано, как группа мужчин устроила потасовку на улице, при входе в ресторан. Во второй части ролика двое мужчин рассказывают, что произошло недопонимание и конфликт уладили. Они сказали: «Ничего не было. Все порешали».

Росгвардейцев вызвал охранник заведения. Он рассказал, что несколько гостей ресторана устроили ссору, а затем уже на улице, у входа, подрались. В какой-то момент один из мужчин достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил из него в воздух.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полицейские задержали 21-летнего иностранца, участвовавшего в массовой драке со стрельбой около станции метро «Сенная».