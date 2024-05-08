Россиянам раскрыли стоимость самого дешевого отдыха в мае

АТОР: средняя стоимость туров по России в мае достигла 93,7 тысячи рублей

Из пяти наиболее популярных направлений для отдыха в мае самыми экономичными оказались туры по России. Стоимость наиболее дешевых путевок раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Там уточнили, что в топ-пять самых востребованных направлений в мае вошли Турция, Россия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Таиланд. Наиболее бюджетный отдых доступен туристам внутри страны — средний чек за шестидневный тур по стране достиг 93,7 тысячи рублей.

На втором месте по уровню цен оказался Таиланд. Съездить на азиатский курорт в мае на 7 ночей получится в среднем за 198,7 тысячи рублей с перелетом. Несколько выше составит стоимость турпакетов в Турцию — 214,3 тысячи рублей за 8 ночей.

В Египте можно отдохнуть за 229,5 тысячи рублей (8 ночей). Самыми дорогими оказались путевки в Эмираты — 8 ночей с перелетом обойдутся в 264,5 тысячи рублей.

Ранее в АТОР сообщили, что в мае российские туристы массово устремились на курорты Турции. Эту страну для отпуска выбрали 46 процентов отдыхающих.