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17:04, 8 мая 2024Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость самого дешевого отдыха в мае

АТОР: средняя стоимость туров по России в мае достигла 93,7 тысячи рублей

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Из пяти наиболее популярных направлений для отдыха в мае самыми экономичными оказались туры по России. Стоимость наиболее дешевых путевок раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Там уточнили, что в топ-пять самых востребованных направлений в мае вошли Турция, Россия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Таиланд. Наиболее бюджетный отдых доступен туристам внутри страны — средний чек за шестидневный тур по стране достиг 93,7 тысячи рублей.

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На втором месте по уровню цен оказался Таиланд. Съездить на азиатский курорт в мае на 7 ночей получится в среднем за 198,7 тысячи рублей с перелетом. Несколько выше составит стоимость турпакетов в Турцию — 214,3 тысячи рублей за 8 ночей.

В Египте можно отдохнуть за 229,5 тысячи рублей (8 ночей). Самыми дорогими оказались путевки в Эмираты — 8 ночей с перелетом обойдутся в 264,5 тысячи рублей.

Ранее в АТОР сообщили, что в мае российские туристы массово устремились на курорты Турции. Эту страну для отпуска выбрали 46 процентов отдыхающих.

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      Мария Борисова
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