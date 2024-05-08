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18:59, 8 мая 2024Спорт

Россиянина номинировали на звание самого выдающегося игрока НХЛ

Игрока «Тампы» Кучерова номинировали на звание самого выдающегося игрока НХЛ
Игрок «Тампы» Никита Кучеров

Игрок «Тампы» Никита Кучеров. Фото: Frank Gunn / Globallookpress.com

Российского игрока «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова номинировали на звание самого выдающегося игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

За трофей с Кучеровым поборются Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» и Остон Мэттьюс из «Торонто Мейпл Лифс». Победитель будет определен по результатам голосования других членов Ассоциации игроков НХЛ.

Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. В 81 матче он набрал 144 очка, забросив 44 шайбы и сделав 100 голевых передач. В пяти играх плей-офф россиянин отметился семью пасами.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой россиянин дважды завоевывал Кубок Стэнли.

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      Дарья Коршунова
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