Россиянка удерживала в рабстве пятерых мужчин и женщину из Белоруссии

В Балашихе задержали женщину, которая удерживала в рабстве шестерых белорусов

В подмосковной Балашихе полиция задержала местную жительницу, которая удерживала в рабстве пятерых мужчин и женщину из сопредельного государства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Московской области.

Следователи возбудили в отношении женщины уголовное дело по статье 127.2 («Использование рабского труда») УК РФ. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, злоумышленница незаконно удерживала пятерых мужчин и женщину в квартире одного из домов в Балашихе. Она забрала у них документы и мобильные телефоны, а также применяла в отношении пленников физическое и психологическое насилие. При этом обвиняемая заставляла иностранцев просить милостыню в людных местах, всегда наблюдая за ними со стороны.

Во время обысков из ее квартиры изъяли таблички, на которых написаны просьбы о помощи, деньги, паспорта, смартфоны, банковские карты. По информации ТАСС, в рабстве удерживали граждан Белоруссии. В день каждый из них зарабатывал от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Деньги жительница Балашихе забирала себе.

Ранее сообщалось, что четверо полицейских из Балашихи фиктивно поставили на учет полторы тысячи мигрантов.