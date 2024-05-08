SOKOLOV: быстрее всех на помолвочное кольцо накопит программист-разработчик

Россиянкам назвали профессии самых завидных женихов, которые накопят на помолвочное кольцо быстрее других. Соответствующее исследование бренда SOKOLOV и платформы hh.ru попало в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что быстрее всех заработать на кольцо из белого золота с бриллиантом сможет программист-разработчик, в среднем ему потребуется 13 рабочих дней, чтобы получить нужную сумму без учета других трат. Столько же времени понадобится водителю со средней зарплатой 138 600 рублей. Для расчета эксперты взяли кольцо за 88 939 рублей.

В то же время геодезисту в строительной сфере и токарю на производстве нужно 14 и 15 дней соответственно. При этом автомеханик заработает необходимую сумму за 19 дней, а финансовый менеджер — за 22 дня. По 23 рабочих дня для приобретения украшения требуется маркетологу и врачу. Дизайнеру для кольца предстоит работать 27 дней, слесарю — 28 дней, а юристу — 30 дней.

Более месяца работы без выходных для покупки кольца необходимо официанту (33 дня), повару (36 дней) и продавцу-консультанту (40 дней).

Ранее в мае журналисты раскрыли стоимость роскошной свадьбы у пирамид и Сфинкса в Египте. Торжество американского миллиардера Анкура Джейна и экс-спортсменки WWE Эрики Гаммонд обошлось им в три миллиона долларов.