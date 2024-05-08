Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:26, 8 мая 2024Ценности

Россиянкам назвали профессии самых завидных женихов

SOKOLOV: быстрее всех на помолвочное кольцо накопит программист-разработчик

Фото: Unsplash

Россиянкам назвали профессии самых завидных женихов, которые накопят на помолвочное кольцо быстрее других. Соответствующее исследование бренда SOKOLOV и платформы hh.ru попало в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что быстрее всех заработать на кольцо из белого золота с бриллиантом сможет программист-разработчик, в среднем ему потребуется 13 рабочих дней, чтобы получить нужную сумму без учета других трат. Столько же времени понадобится водителю со средней зарплатой 138 600 рублей. Для расчета эксперты взяли кольцо за 88 939 рублей.

Материалы по теме:
Замкнутый круг Как самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
Замкнутый кругКак самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
30 января 2020
Центр удовольствия Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
Центр удовольствияКак находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
21 августа 2020

В то же время геодезисту в строительной сфере и токарю на производстве нужно 14 и 15 дней соответственно. При этом автомеханик заработает необходимую сумму за 19 дней, а финансовый менеджер — за 22 дня. По 23 рабочих дня для приобретения украшения требуется маркетологу и врачу. Дизайнеру для кольца предстоит работать 27 дней, слесарю — 28 дней, а юристу — 30 дней.

Более месяца работы без выходных для покупки кольца необходимо официанту (33 дня), повару (36 дней) и продавцу-консультанту (40 дней).

Ранее в мае журналисты раскрыли стоимость роскошной свадьбы у пирамид и Сфинкса в Египте. Торжество американского миллиардера Анкура Джейна и экс-спортсменки WWE Эрики Гаммонд обошлось им в три миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      США объявили награду 10 миллионов долларов за сведения о россиянине Хорошеве. Кого еще из русских хакеров ищут в США?

      Порномодель задрала юбку на пляже и попала под суд

      В МВФ заявили о доминировании доллара

      Румыния рассмотрит вопрос поставок ракет Patriot Украине

      Россиянкам назвали профессии самых завидных женихов

      Подполье сообщило о серии ударов по заводам в Киеве

      В СВР раскрыли детали расследования теракта в «Крокус Сити Холле»

      Полицейские задержали курьера выдававших себя за сотрудников ФСБ мошенников

      В Италии сообщили о готовящемся решении НАТО по Украине

      Священник объяснил отказ от поминовения усопших на День Победы в этом году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше