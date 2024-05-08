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19:21, 8 мая 2024Мир

Российский дипломат призвала международные организации повлиять на Украину

Российский дипломат Жданова: ОБСЕ, ООН и МККК должны повлиять на Украину

Фото: Xie E / XinHua / Globallookpress.com

Международные организации, в том числе Международный комитет Красного Креста (МККК), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также ООН, должны повлиять на Украину, чтобы предотвратить преступления против гражданского населения. С таким заявлением выступила член российской делегации в Вене на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, ее цитирует РИА Новости.

«Такие деяния требуют незамедлительной реакции международного сообщества и привлечения виновных к ответственности», — подчеркнула дипломат.

Жданова призвала «ОБСЕ, ООН и МККК, а также другие профильные международные структуры оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению тяжелых гуманитарных последствий военных преступлений, совершаемых украинскими вооруженными формированиями, для гражданского населения».

Ранее Совет председателей Генеральной Ассамблеи ООН призвал Россию и Украину к запуску мирного процесса на основе Стамбульского соглашения 2022 года.

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      Виктория Кондратьева
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