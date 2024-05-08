Российский суд отправил в тюрьму спонсора террористов
Первый Западный окружной военный суд в Петербурге приговорил к девяти годам лишения свободы спонсора террористов Хонзафара Эсан угли Курбоналиева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Мужчина признан виновным по статье 205.1 Уголовного кодекса РФ («Содействие террористической деятельности»). Первые 2,5 года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима
Суд установил, что Курбоналиев с 18 февраля по 17 августа 2022 года в Telegram переписывался с пользователем под ником «Мустафа Муджахед», после чего решил оказать материальную поддержку запрещенным в России террористическим организациям «Катиба Таухид валь-Джихад» и «Хайят Тахрир аш-Шам». Фигурант дела понимал, что на его средства боевики приобретут огнестрельное оружие и боеприпасы для боевых действий на территории Сирии. Мужчина перевел на банковскую карту пользователя «Мустафы Муджахеда» денежные средства.
В марте сообщалось, что в Москве следователи возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности в отношении 37-летней жительницы столицы за перевод 400 тысяч рублей.