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13:51, 8 мая 2024Силовые структуры

Российский суд отправил в тюрьму спонсора террористов

В Петербурге суд дал 9 лет Курбоналиеву за финансирование террористов
СюжетКарта боевых действий на Украине: свежие данные

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Первый Западный окружной военный суд в Петербурге приговорил к девяти годам лишения свободы спонсора террористов Хонзафара Эсан угли Курбоналиева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным по статье 205.1 Уголовного кодекса РФ («Содействие террористической деятельности»). Первые 2,5 года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима

Суд установил, что Курбоналиев с 18 февраля по 17 августа 2022 года в Telegram переписывался с пользователем под ником «Мустафа Муджахед», после чего решил оказать материальную поддержку запрещенным в России террористическим организациям «Катиба Таухид валь-Джихад» и «Хайят Тахрир аш-Шам». Фигурант дела понимал, что на его средства боевики приобретут огнестрельное оружие и боеприпасы для боевых действий на территории Сирии. Мужчина перевел на банковскую карту пользователя «Мустафы Муджахеда» денежные средства.

В марте сообщалось, что в Москве следователи возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности в отношении 37-летней жительницы столицы за перевод 400 тысяч рублей.

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      Любовь Ширижик
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