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13:26, 8 мая 2024Экономика

С сестры Усманова отказались снимать санкции ЕС

Reuters: суд ЕС отказался снять санкции с сестры Алишера Усманова Исмаиловой

Фото: Johanna Geron / Reuters

Суд Европейского союза (ЕС) отказал Гульбахор Исмаиловой, сестре российского миллиардера Алишера Усманова, в снятии санкций, наложенных на нее в 2022 году. Об этом сообщает Reuters, решение также опубликовано на сайте суда.

Суд в среду, 8 мая, отказал в удовлетворении апелляции на решение о санкциях. Указывается, что ей также придется оплатить судебные издержки, связанные с этим делом.

В санкционный список Евросоюза Исмаилову включили 8 апреля 2022 года из-за близкой родственной связи с Усмановым. Сам бизнесмен попал под санкции 28 февраля, спустя четыре дня после начала российской спецоперации на Украине.

Также в 2022 году Алишер Усманов вместе с сестрой подавали иск к Евросоюзу, чтобы оспорить информацию о том, что якобы оказывали содействие СВО. В марте этого года адвокаты Усманова добились удаления твитов экономиста Андерса Ослунда и уголовной полиции Германии, которые Совет Евросоюза использовал как обоснование для введения санкций против него и Гульбахор Исмаиловой.

До этого, в январе, земельный суд Гамбурга признал недостоверной статью Forbes об Алишере Усманове и запретил распространение утверждений из нее.

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      Антон Похиляк
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