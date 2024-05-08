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15:36, 8 мая 2024Мир

Си Цзиньпин выступил против существования Косово

Си Цзиньпин: Китай поддерживает Сербию по вопросу Косово

Фото: Marko Djurica / Reuters

Китай поддерживает Сербию по вопросу ее территориальной целостности и принадлежности Косово. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем, пишет CNBC.

«Китай поддерживает Сербию в защите ее независимости, а также в следовании тому пути развития, который подходит ее национальным условиям. КНР также поддерживает усилия Сербии по обеспечению собственного суверенитета и территориальной целостности по проблеме Косова», — рассказал китайский лидер.

Ранее Вучич во время встречи с Си Цзиньпином выразил Пекину однозначную поддержку в вопросе Тайваня. По словам сербского лидера, Белград твердо и непоколебимо поддерживает Устав ООН и нормы международного права, согласно которым остров принадлежит КНР.

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      Дарья Устьянцева
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