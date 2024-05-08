Стал известен первый финалист Лиги конференций

Итальянская «Фиорентина» вышла в финал Лиги конференций

«Фиорентина» вышла в финал Лиги конференций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Итальянская команда на выезде сыграла вничью со счетом 1:1 в ответной встрече с бельгийским «Брюгге». У хозяев забитым мячом отметился Ханс Ванакен, Лукас Бельтран реализовал пенальти и спас гостей от поражения. В первом матче 2 мая «Фиорентина» победила со счетом 3:2.

Второй финалист турнира станет известен 9 мая. За путевку в решающий матч поборются греческий «Олимпиакос» и английская «Астон Вилла». В первом матче греки оказались сильнее со счетом 4:2.

Финал Лиги конференций состоится 29 мая в Афинах. Действующим чемпионом является «Вест Хэм Юнайтед».