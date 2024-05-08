Преследовавшего известную телеведущую мужчину задержали

В Британии задержали мужчину, преследовавшего два года телеведущую Ферн Бриттон

В Великобритании задержали мужчину, который длительное время преследовал известную телеведущую Ферн Бриттон. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, 63-летний Джеймс Хэвиленд преследовал телеведущую два года. «В течение длительного времени он присылал ей цветы, останавливался в разных местах, чтобы быть ближе к ней, и некоторое время снимал коттедж, который она сдавала», — рассказала прокурор Саманта Роджерс.

Отмечается, что Хэвиленд признал себя виновным в преследовании ведущей. Его выпустили под залог. Заседание для вынесения приговора назначено на 18 июня.

Ранее ведущая новостей на британском телеканале ITV Исла Тракуэр пожаловалась на затерроризировавшего ее соседа-сталкера Джонатана Барретта. По словам журналистки, мужчина повсюду преследовал ее и даже заглядывал в окна ее дома.

Ферн Бриттон прославилась как ведущая программы «Этим утром» на канале ITV. Она вела передачу с 1999 по 2009 год. Также она была участницей британской версии шоу «Танцы со звездами».

