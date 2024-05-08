Стало известно о повреждении критической инфраструктуры в Запорожье

Глава ОВА Запорожья Федоров: есть повреждение критической инфраструктуры

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье в результате ракетной атаки была поражена критическая инфраструктура. О повреждении инфраструктурных объектов стало известно из сообщения в Telegram главы местной областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

«Попали по объектам критической инфраструктуры. Есть разрушение», — говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что в результате ракетной атаки никто не пострадал. О том, какие именно объекты были повреждены, не уточняется.

Ранее в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также Кременчуге Полтавской области Украины прозвучали взрывы. Атака произошла на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги.