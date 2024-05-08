Стилист назвала россиянкам удешевляющие внешний вид детали

Стилист Кривцова: грязные волосы и ровная челка удешевляют внешний вид россиянок

Стилист Евгения Кривцова назвала россиянкам удешевляющие внешний вид детали. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт отметила грязные волосы, окрашивание в пепельно-черный, ровную челку и маникюр. В последнем случае актуальность утратили цветной френч и дизайны с лепниной и стразами.

Кроме того, Кривцова обратила внимание на обувь. Она призвала отказаться от спортивных моделей с перфорацией, логотипами брендов, шлепок марки Birkenstock, а также туфель на танкетке с острым носом.

Среди прочего, специалист внесла в список платья с отрезным поясом и рукавами-крылышками, брюки-бананы, джеггинсы и разноцветные легинсы. Вдобавок она выделила юбки с перепадами длины, цветочным принтом и запахом.

В заключение Кривцова упомянула аксессуары из золота и камней в стиле 1990-х годов, а также подделки люксовых брендов. «Не покупайте подделки ремней и сумок под люксовые бренды! Как правило, это видно. Итогом такой покупки станет лишь удешевление вашего образа», — заключила она.

В ноябре прошлого года блогерша с никнеймом @level_blue из Германии назвала безвкусными популярные вещи люксовых брендов. В первую очередь эксперт по этикету выделила ювелирные украшения Chanel, ремни Gucci и сумки Louis Vuitton.