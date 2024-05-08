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13:39, 8 мая 2024Спорт

Тарасова оценила практику привлечения женщин-судей к мужским футбольным матчам

Тарасова раскритиковала идею привлечения женщин-судей к мужским футбольным играм
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила практику привлечения женщин-судей к мужским футбольным матчам. Ее слова приводит Sport24.

Специалист раскритиковала эту идею. «Есть традиции, и их не надо нарушать. Такого, чтобы женщина судила матчи мужских команд, тоже никогда не было. Считаю, в мире возможно все, но я бы поддерживала традицию», — заявила Тарасова.

3 мая за критику женщины-арбитра Веры Опейкиной дисквалифицировали главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова. Специалиста отстранили на три матча, еще две встречи дали условно. После апелляции дисквалификацию сократили до одного реального поединка. Остальные игры Тихонов пропустит условно.

Летом 2021 года российская женщина-судья Анастасия Пустовойтова рассказала о сложностях работы на матчах мужских команд. Арбитр заявила, что ей тяжело урегулировать конфликты, так как она не обладает достаточным авторитетом для мужчин-футболистов.

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      Алексей Гусев
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