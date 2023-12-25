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16:43, 25 декабря 2023Спорт

Немецкая футболистка забыла надеть шорты перед выходом на поле

Немецкая футболистка Гвинн забыла надеть шорты перед выходом на поле в матче

Кадр: Beautiful Sports Women / YouTube

Немецкая футболистка «Баварии» Джулия Гвинн забыла надеть шорты перед выходом на поле в матче десятого тура женской Бундеслиги против «Нюрнберга». Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел 17 декабря. Спортсменка должна была выйти на замену во втором тайме. Она слушала тренера и заметила, что под ее костюмом нет шорт. Футболистка побежала в раздевалку и появилась на поле на 62-й минуте.

Встреча завершилась со счетом 1:1. После десяти матчей «Бавария» занимает второе место в таблице чемпионата Германии, набрав 24 очка. Лидирует «Вольфсбург» с 25 очками.

Летом 2021 года российская женщина-судья Анастасия Пустовойтова рассказала о сложностях работы на матчах мужских команд. Пустовойтова заявила, что ей тяжело урегулировать конфликты, так как она не обладает достаточным авторитетом для мужчин-футболистов.

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