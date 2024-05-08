У Инстасамки снова нашли долг перед налоговой

Mash: счета Инстасамки оказались под угрозой блокировки из-за неуплаты налогов

Счета российской блогерши и рэп-исполнительницы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) оказались под угрозой блокировки из-за долга по неуплате налогов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что на данный момент исполнительница живет и работает в ОАЭ, однако у налоговой службы возникли вопросы из-за отсутствия отчислений за рекламу и концерты артистки.

В 2023 году Федеральная налоговая служба России уже останавливала все операции по счетам певицы. Ситуация была связана с попаданием исполнительницы в черный список блогеров, которых МВД проверяло на предмет неуплаты налогов и отмывание денег. Позже Зотеева погасила долги перед налоговой, и ее счета были разблокированы. Отмечалось, что тогда долг блогерши составлял 689 тысяч рублей.