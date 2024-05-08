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17:11, 8 мая 2024Бывший СССР

Украинские заключенные отказались «становиться мясом на фронте»

«Страна.ua»: украинские заключенные отказались идти на фронт

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские заключенные отказываются идти на фронт. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«На воле мужики прячутся от территориальных центров комплектования (ТЦК). А тут я уже спрятан, надежно, как в сейфе. Я похож на идиота, чтобы добровольно идти умирать? Лучше сидеть, но живым, чем лежать мертвым», — сообщил изданию заключенный Владислав, отбывающий наказание за грабеж.

«Не горю желанием идти воевать, чтобы ни предлагали. Мне осталось сидеть полтора года. Уйти воевать без возможности демобилизации, на неопределенный срок? Это значит купить билет в никуда», — заявил заключенный Кирилл, отбывающий срок за кражу.

Многие заключенные не видят смысла в обмене тюремного срока на участие в боевых действиях, так как считают это возможностью «стать мясом на фронте».

Некоторые готовы идти воевать и надеются на то, что выживут. Их также привлекает тот факт, что на фронте они будут получать зарплату 100 тысяч гривен.

Многих желающих отправиться в зону боевых действий привлекает досрочное освобождение из тюрьмы.

Ранее стало известно, что мобилизованных в ВСУ заключенных отправят на самые опасные участки фронта. Такое решение обусловлено сильной нехваткой военных на передовой.

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      Илья Таксюр
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