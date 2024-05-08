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20:39, 8 мая 2024Мир

В Германии осудили запрет на показ флага СССР на советских мемориалах

Ланггут: запрет на показ флага СССР в Берлине равнозначен принятию фашизма

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Запрет на ношение и показ флага, а также на другую символику, связанную с Великой Отечественной войной и СССР, на территории советских мемориалов в День Победы в Берлине равнозначен принятию фашизма. Об этом заявил сын антифашистов и родственник основателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Фердинанда Лассаля Герхард Ланггут, сообщает Berliner Zeitung.

«Согласно общему распоряжению, в день освобождения от немецкого фашизма под угрозой наказания запрещается показывать флаг победителя в битве с немецким фашизмом — СССР. Но тот, кто запрещает флаг победителя, становится на сторону проигравшего, то есть гитлеровского фашизма», — осудил он решение в своем письме министру внутренних дел в правительстве земли Берлин Ирис Шпрангер.

По словам Ланггута, данный запрет противоречит конституции Германии и присяге Шпрангер. Он подчеркнул, что советская песня «Священная война» направлена на борьбу с фашизмом и поэтому не должна быть запрещена.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва осуждает решение властей Берлина о запрете 8 и 9 мая советской и российской символики. Она отметила, что решение является кощунственным, и призвала власти Берлина отменить его.

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      Виктория Кондратьева
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