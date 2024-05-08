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08:38, 8 мая 2024Россия

В Госдуме предложили перенести шествие «Бессмертного полка»

Депутат Лантратова предложила перенести «Бессмертный полк» на июль или сентябрь

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России нужно перенести шествие «Бессмертного полка» на более позднюю дату, чтобы провести его в очном формате, считает депутат Госдумы Яна Лантратова. С таким предложением она обратилась к зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву, передает РИА Новости.

«Например, [перенести шествие] на 1 июля 2024 года — неофициальный, но широко отмечаемый среди действующих и находящихся в отставке военнослужащих День ветерана боевых действий, или на 3 сентября 2024 года — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны», — говорится в обращении.

Парламентарий напомнила, что летом в различных регионах России проводятся масштабные развлекательные мероприятия, которые свидетельствуют о возможности властей обеспечить безопасность в местах массового скопления людей.

В 2024 году шествие «Бессмертного полка» пройдет в онлайн-формате. Очное шествие по улицам городов отменили, сославшись на угрозы общественной безопасности. В онлайн-формате «Бессмертный полк» проходил и до СВО — в 2021 году шествие не смогли провести в традиционном формате из-за ситуации с COVID-19. Акция состоялась онлайн, в ней приняли участие около пяти миллионов человек.

Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в Томске — тогда в акции приняли участие более 6000 жителей города. Широкое распространение шествие получило на 70-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в 2015 году. Тогда в нем приняли участие не менее четырех миллионов россиян в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Томске, Новосибирске и других городах. Акция также прошла в зарубежных странах.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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