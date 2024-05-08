В Кировоградской области Украины сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Кировоградской ОВА Райкович: поврежден объект критической инфраструктуры

В Кировоградской области Украины в результате ночной ракетной атаки была поражена критическая инфраструктура. О повреждении объектов инфраструктуры сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Андрей Райкович.

«В результате вражеской ракетной атаки на Кировоградщину в Александрийском районе поврежден объект критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что в области продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. О том, какой именно объект был поражен, не уточняется.

Ранее взрывы прозвучали в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также Кременчуге Полтавской области. Атака произошла на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги.